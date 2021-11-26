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Ердогана збиралися попередити про захоплення "вагнерівців", він би не образився, - Аваков з посиланням на джерело

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Ердогана збиралися попередити про захоплення "вагнерівців", він би не образився, - Аваков з посиланням на джерело
Колишній очільник МВС Арсен Аваков стверджує з посиланням на одного з учасників спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", що президента Туреччини Таїпа Ерджепа Ердогана мали попередити про її проведення.

Про це Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що просто зараз отримав повідомлення від одного з учасників зірваної спецоперації, відмовившись назвати його ім’я.

"Було чітко визначено, що на момент початку проведення активної фази спеціальний уповноважений від президента України особисто інформує Ердогана про сутність та план реалізації операції із затримання "вагнерівців". І що всі мирні туристи та пасажири протягом години негайно далі пройдуть до Стамбула", - зачитав Аваков повідомлення.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ай, ай, ай. Очередную брехню величайшего нарика разоблачили.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Секретной она была пока Зеленский-Ермак её не слили. Уже 14 месяцев она не секретна.
  • Rhodesian
    Бей зебила! Бей барана тупого!
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