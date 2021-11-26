Вселенський патріарх Варфоломій відправить літургію та панахиду за жертвами голодоморів в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це це повідомляє Укрінформ.
"Богослужіння відбудеться з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія та розпочнеться о 9 ранку", - повідомили в Генконсульстві України в Стамбулі.
Божественна літургія та панахида за жертвами Голодоморів в Україні відбудеться у храмі Святого Георгія, що є головним собором Вселенського Патріархату.
Вселенський Патріарх візьме участь у богослужінні особисто.
Раніше богослужіння до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні проводилися у церкві Святого Миколая на Фанарі. У храмі Святого Георгія літургія проводитиметься вперше.
Як повідомлялося, День пам`яті жертв Голодоморів в Україні щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада. У ХХ столітті українці пережили три масових голоди: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.