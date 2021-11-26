"Я змушений звернутися до суду", - ексголова ГУР Бурба буде позиватися до Зеленського

Колишній керівник Головного управління розвідки Василь Бурба пообіцяв подати на президента України Володимира Зеленського до суду за нібито наклеп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив ексголова ГУР Василь Бурба, реагуючи на висловлювання президента на свою адресу.

"Виступ президента був емоційним, це такі емоції, які я собі дозволити не можу, водночас не можу й проігнорувати. Протиправні дії на майдані. Президент розуміє, що два з половиною роки вся правоохоронна сфера під його контролем, здійснювалася перевірка моїх дій, проведено понад 20 допитів – жодного звинувачення", – заявив він.

Бурба також пояснив, що йому довелося проживати в Кончі-Заспі із сім'єю заради безпеки. Приміщення зрештою залишилося за державою.

Він пообіцяв подати на президента до суду, бо вважає, що слова Зеленського на його адресу — нібито наклепи.

"Я змушений звернутися до суду", - сказав Бурба.

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