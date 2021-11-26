Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №599/2021 від 26 листопада, опублікованому на сайті Президента.

"В абзаці четвертому пункту 5 Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 року № 139 (зі змінами, внесеними Указами від 13 липня 2021 року № 289 та від 26 жовтня 2021 року № 551), слова "Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України" виключити, а слова "Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України" замінити словами "міністр з питань стратегічних галузей промисловості України", - ідеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що зараз Рада національної безпеки й оборони є потужним органом, який ухвалює відповідальні рішення.

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