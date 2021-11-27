Єрмак обговорив питання нацбезпеки з радником по безпеці США Салліваном

Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони обговорили спільне занепокоєння стосовно військової діяльності Росії біля кордонів України та її жорсткої риторики щодо України. Вони погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості", - йдеться у повідомленні.

Салліван також підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України, - додали у Білому домі.

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