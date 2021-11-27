Президент Зеленський визначив заходи до 90-х роковин Голодомору

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи, які мають бути проведені у 2022 - 2023 роках у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №598/2021 "Про заходи у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні - геноциду Українського народу" опубліковано на сайті глави держави.

З метою належної організації та проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932- 1933 років - геноциду українського народу, гідного ушанування пам'яті жертв голодоморів першої половини XX століття в Україні, відповідно до указу Президента, Кабінет Міністрів має створити організаційний комітет.

Його співголовами Володимир Зеленський визначив Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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До складу комітету ввійдуть учені, представники громадських об'єднань, центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад.

На основі пропозицій організаційного комітету затверджується план заходів на 2022 - 2023 роки, присвячених 90-м роковинам Голодомору.

Такі заходи передбачають, зокрема, проведення у День пам'яті жертв голодоморів у Києві та інших населених пунктах меморіальних заходів; організацію у 2023 році Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору; висвітлення теми голодоморів першої половини XX століття в Україні в художніх та творчих проєктах, у тому числі у творах кінематографії; випуск в обіг поштової марки і конверта тощо.

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Водночас мають бути вирішені питання щодо встановлення в інших державах пам'ятників та пам'ятних знаків жертвам Голодомору 1932 - 1933 років, створення і відкриття у Вашингтоні, столиці США, музейної експозиції Голодомору в Україні, завершення реконструкції першої черги та будівництво і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, спорудження у Києві пам'ятника досліднику голодоморів в Україні Джеймсу Мейсу.

Також мають бути вирішені питання щодо забезпечення широкого висвітлення підготовки та проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору, забезпечення в установленому порядку фінансування видатків на їх організацію та проведення.

У зв'язку з цим доручення також отримали Міністерство закордонних справ, обласні держадміністрації та КМДА.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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