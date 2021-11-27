Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців запалити сьогодні свічку, вшановуючи пам’ять жертв Голодоморів.

Про це глава держави написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих", - зазначив Зеленський.

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