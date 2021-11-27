Майже три десятиліття український народ потерпав від спланованих голодоморів, - Епіфаній

Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті, а його наслідки українці відчуватимуть іще довго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Фейсбуці,

Глава ПЦУ зауважив, що виповнилося 100 років від початку першого з цілого ряду організованих більшовиками голодоморів в Україні. Майже три десятиліття український народ потерпав від навмисно спланованих голодоморів та їхніх наслідків, а потім ще кілька десятиліть – від брехні, мовчання і залякування за свідчення правди про ті злочини.

"То був не голод, то був спланований голодомор, і не один, а щонайменше три. То був геноцид у широкому розумінні цього слова, винищення нашого народу. А спустошені Голодомором села, як ви знаєте, потім заселялися переселенцями з сусідньої країни. Так вони тоді "ламали" наш волелюбний народ і закріпляли своє володарювання на таким чином "опанованих" землях. З того ж Кремля і сьогодні продовжують віддавати накази, які чи не щодня вбивають наших братів і сестер на Сході України", - підкреслив митрополит.

Він зазначив, що Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті. "Його наслідки всі ми відчуватимемо ще довго, бо навіть ті, хто пережив ту біду, мали серйозні психологічні й духовні рани, непоправний біль від втрати найрідніших – батьків, дітей – а це не могло не вплинути на світосприйняття, поведінку, характери", - зауважив владика.

Предстоятель ПЦУ закликав помолитися за всіх жертв голодоморів.

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На сторінці ПЦУ у Фейсбуці зазначається, що сьогодні у храмах Церкви, біля хрестів та меморіалів лунатиме молитва за душі жертв голодоморів в Україні.

"Голодомор був черговим засобом підкорення нашого народу, зброєю для його фізичного і духовного скалічення, поневолення. Створивши для селян нелюдські умови виживання, комуністичний режим прагнув викоренити з душ людей християнську свідомість, змусити зректися батьків, віри, мови, забути про таку властиву нашому народу природну щирість, побожність, гостинність, милосердя і любов до ближніх", - наголосили у ПЦУ.

У Церкві зауважили, що сьогодні всі українці та люди доброї волі в Україні і за її межами єднаються в пам’яті, яка спонукає поглянути один на одного і зрозуміти, наскільки ми всі рідні одне одному, як багато нас єднає і як важливо не втратити все те, що здобуто такою дорогою ціною.

"Лише в єдності й разом ми здатні здолати всі випробування та віднайти правду, як би глибоко її від нас не ховали. Кожен сьогодні, промовляючи молитву, запалюючи свічку пам’яті у своєму вікні, – живе свідчення того, що ми не забули. Ми – пам’ятаємо" - зазначили у ПЦУ.

День пам’яті жертв голодоморів відзначається щороку в четверту суботу листопада.