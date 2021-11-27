У 2021 році кількість надлишкових смертей через COVID-19 може перевершити торішній показник. Без урахування осінньої хвилі зафіксовано понад 24 тис. смертей, - аналіз УЦОЗ

В Українському центрі охорони здоров'я (УЦОЗ) прогнозують, що після осінньої хвилі ковіду кількість надлишкових смертей перевищить торішній показник.

Про це повідомила прес-служба УЦОЗ на основі аналізу ситуації з COVID-19 в Україні в період із 18 до 24 листопада 2021 року, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, серед госпіталізованих лише одна особа з десяти в Україні вакцинована.

У 2020 році було зафіксовано 33,5 тис. надлишкових смертей, з яких понад 31 тис. було зафіксовано з вересня до грудня. У 2021 році лише за дев’ять місяців ця кількість досягла 24 тис., без урахування осінньої хвилі захворювань.

В УЦОЗ вважають, що кількість надлишкових смертей може різко збільшитись.

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Понад 90% госпіталізованих та людей з підозрою на захворювання – невакциновані під час осінньої хвилі COVID-19, згідно з даними МОЗ. Такі показники притаманні і Україні, і іншим країнам Європи.

Дослідження засвідчують, що кількість смертей у країнах Європи залежить від вакцинованих, зазначають в УЦОЗ. У країнах з успішною вакцинальною кампанією показник смертності від COVID-19 низький, в аутсайдерів, відповідно, – високий. Водночас аналітики УЦОЗ зазначають, що на ці фактори не впливає кількість захворювань у країні.