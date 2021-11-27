Жовква в Словенії обговорив євроінтеграційні перспективи України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відвідав Словенію та провів робочі консультації з державним секретарем Офісу прем’єр-міністра Республіки Словенія з питань зовнішніх справ та ЄС Ігорем Сенчаром.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сторони констатували високу динаміку політичного діалогу між Україною та Словенією. У зв’язку з цим відзначено важливість організації у 2022 році офіційних візитів до Республіки Словенія прем’єр-міністра та президента України.

"Ігор Жовква та Ігор Сенчар обговорили результати 23-го саміту Україна – ЄС, що відбувся в жовтні цього року в Києві. Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив результати словенського головування у Раді Європейського Союзу та врахування інтересів України, включно з продовженням на 2022 рік санкційного режиму ЄС щодо Російської Федерації. Він також привітав підписання у межах саміту Угоди між Україною та Євросоюзом про Спільний авіаційний простір", - сказано в повідомленні.

Крім того, уточнюється, що сновна увага під час переговорів була приділена реалізації нашою державою стратегічного курсу на набуття повноправного членства у Європейському Союзі. У зв’язку з цим співрозмовники обговорили проект Декларації про європейську перспективу України, яка має бути підписана найближчим часом.

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Також Жовква детально ознайомив Сенчара з безпековою ситуацією на Донбасі в контексті системних порушень режиму припинення вогню та посилення Росією свого військового контингенту вздовж українсько-російського кордону. Заступник керівника Офісу Президента також поінформував про актуальний стан справ на українсько-білоруському кордоні та про координацію відповідних зусиль з державами – членами ЄС.

Крім того, сторони обговорили окремі питання енергетичної безпеки в регіоні й використання Російською Федерацією енергетичного чинника з метою тиску на країни Європи.

Сторони окремо торкнулися питання епідемічної ситуації в Україні та Словенії, а також кроків урядів двох держав у контексті протидії поширенню COVID-19 та забезпечення вакцинації громадян якісною сертифікованою вакциною.

Під час візиту до Словенії Жовква висловив сподівання, що Національна рада Словенії розгляне питання вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.