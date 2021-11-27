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Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоров'я. ІНФОГРАФІКА

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Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Їх також використовують у багатьох інших країнах світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Вакцини рятують життя! Адже вони безпечні та ефективні у запобіганні тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті.

Не зволікайте. Вакцинуйтеся уже сьогодні! Адреси та контакти центрів/пунктів вакцинаці", - відзначають у ЦГЗ.

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Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоровя 01
Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоровя 02
Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоровя 03
Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоровя 04

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Топ коментарі

  • atv1204 atv
    воз - к здравоохранению не имеет никакого отношения, это опг, которое существует на деньги ротшильдов и гейтца..
    там что, практикующие врачи работают?
    воз рекомендует? пусть тогда отвечают за осложнения, смерти от прививок, пусть ответят за то, что вакцинированные от ковида - болееют и умирают от ковида..
  • Eugen Mk
    Адже вони безпечні та ефективні у запобіганні тяжкого перебігу Джерело: https://censor.net/ua/n3301979

    Тоесь заметте - никаких разговоров о меньшей заразности уже нет. А чегож тогда сегрегацию проводим по непроколотым?
  • Эразм Роттердамский 4a760266
    ген вируса до сих пор не выявлен -отсюда невозможно найти антиген а то что колят -это просто отрава для гоев за ихние деньги
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