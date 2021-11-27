Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені ВООЗ, - Центр громадського здоров'я. ІНФОГРАФІКА
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Усі вакцини від COVID-19, які наразі доступні в Україні, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Їх також використовують у багатьох інших країнах світу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ).
"Вакцини рятують життя! Адже вони безпечні та ефективні у запобіганні тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті.
Не зволікайте. Вакцинуйтеся уже сьогодні! Адреси та контакти центрів/пунктів вакцинаці", - відзначають у ЦГЗ.