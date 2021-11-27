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У "ДНР" пенсіонерів позбавлятимуть української пенсії - розроблено низку заходів, - правозахисник Лисянський

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У "ДНР" пенсіонерів позбавлятимуть української пенсії - розроблено низку заходів, - правозахисник Лисянський
Пенсіонери, які не знімали нараховану грошову допомогу НВФ "ДНР", мають підтвердити документально, що вони не виїжджали на територію, підконтрольну Києву. Якщо ж виїжджали - то мають пояснити причину тривалого від'їзду.

Про це повідомляє Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".

Він пояснює, що місцевими чиновниками також було видано ухвалу, згідно з якою: якщо протягом трьох місяців банківські картки, на які нараховувалася пенсія НВФ "ДНР", не використовувалися, то гроші анулюються безповоротно.

"Крім цього "пенсійний фонд" НВФ "ДНР" планує перевіряти та контролювати пільговиків щодо отримання пенсії на підконтрольній території України. У разі виявлення таких, пенсія "ДНР" також буде анульована", - завершує Лисянський.

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Ще одна проблема пов'язана з так званим "Центральним республіканським банком ДНР" – у банкоматах немає грошей, а деякі зовсім відключені. Передбачаючи масове невдоволення по місцевому ТБ повідомили, що новини про те, що відбувається в "республіці", можна почитати або на "офіційних" сайтах НВФ "ДНР", "республіканському" телебаченні або відповідних сторінках "державних органів" у соціальних мережах.

Подання новин та інформування населення на інших ресурсах у НВФ "ДНР" заборонено, підсумовує Лисянський.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Отличная новость
  • vlasta
    Вот тут надо орков похвалить. Раз Украина не может отказать в пенсии донбанутым, то инициатива лугандонцев очень кстати. Пенсов на оккупированных территориях надо наказать, они были главные, кто ходил на референдум а потом хихикали, получая пенсию тут и там. Так что, за что боролись..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хорошо бы.... да только там уже так присохло-отвердело, что во всем (начиная с больных ног или запора))) они винят Украину...
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