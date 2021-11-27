Референдум по скасуванню деяких обмежень, пов'язаних із коронавірусом, відбудеться у Швейцарії

У Швейцарії в неділю відбудеться референдум, на якому одним із питань буде скасування деяких коронавірусних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

У Швейцарії, де повністю вакциновано трохи менше двох третин населення, один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі.

З самого початку пандемії швейцарський уряд намагався зберегти баланс, запроваджуючи заходи щодо контролю за поширенням коронавірусу, і залишаючись при цьому вірним швейцарській системі прямої демократії.

Обмеження у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. Людям дозволялося виходити на прогулянку будь-коли, а школи закривалися лише кілька тижнів.

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Влітку у Швейцарії було запроваджено COVID-сертифікат, а у вересні він став обов'язковим для відвідування барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, спортивних заходів та очних занять в університеті.

Уряд сподівався, що ці заходи спонукають людей пройти вакцинацію. Натомість багато хто вийшов на протести, а інші зібрали достатньо підписів, щоб оскаржити COVID-сертифікат на недільному референдумі.

Зі зростанням кількості випадків захворювання уряд рекомендував лікарням збільшити кількість місць у палатах інтенсивної терапії. У відповідь профспілки медсестер заявили, що у лікарнях і так не вистачає персоналу для догляду за пацієнтами.

За оцінками, 10% швейцарських медсестер та медичних працівників залишили професію з початку пандемії.

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Але на відміну від інших європейських країн, які мають аналогічну нестачу в секторі охорони здоров'я, швейцарські медсестри можуть все змінити. Вони зібрали підписи щодо національного референдуму з вимогою збільшення інвестицій та поліпшення умов праці. У неділю це питання також буде на референдумі.

Опитування громадської думки свідчать, що майже 70% респондентів проголосують за вимоги медсестер.

З COVID-сертифікатом справи трохи складніші, але близько 60% виборців, схоже, мають намір проголосувати за нього, а разом з ним і зберегти чинні обмеження.

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