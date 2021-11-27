У ЄС вважають, що новий південноафриканський варіант COVID-19 може бути досить небезпечним

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що виявлений на півдні Африки новий варіант COVID-19, який назвали Omicron, становить ризик "від високого до дуже високого".

Про це повідомили в суботу ЗМІ країн Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У своїй доповіді ECDC зазначає, що "для країн ЄС та Європейського економічного простору (включно з Ісландією, Норвегією та Ліхтенштейном. - Ред.) загальний рівень ризику, пов'язаного з варіантом Omicron SARS-CoV-2, оцінюється від високого до дуже високого".

Раніше ЗМІ повідомляли, що, крім ПАР, Omicron виявлено у Малаві. Випадок зараження цим штамом COVID-19 зареєстровано в Ізраїлі у людини, яка прилетіла з Малаві. Зафіксовано випадки зараження варіантом Omicron у Гонконгу та Бельгії.

У суботу нідерландська влада оголосила, що 61 пасажир, який прибув двома рейсами з Південної Африки до Амстердама, здав позитивні тести на COVID-19. Заражених пасажирів помістили на карантин до готелю поблизу аеропорту Схіпгол. У перших повідомленнях не уточнюється, чи йдеться про зараження варіантом Omicron. Тривають відповідні дослідження.

Низка країн обмежила або призупинила повітряне сполучення з півднем Африки.

У п'ятницю Європейська комісія запропонувала країнам Євросоюзу тимчасово перервати авіасполучення з деякими південноафриканськими країнами через виявлення там нового штаму коронавірусу COVID-19. З такою пропозицією виступила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Ми знаємо, що мутації можуть призвести до поширення важчих різновидів вірусу, і він може поширитися всім світом протягом кількох місяців. Наразі важливо, щоб ми всі в Європі діяли дуже швидко, рішуче та єдиним фронтом. Єврокомісія сьогодні запропонувала країнам-членам задіяти опцію екстреного розриву авіасполучення з країнами півдня Африки та іншими країнами, щоб обмежити поширення нової мутації", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

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"Усі авіаперельоти до цих країн має бути призупинено. Їх має бути призупинено доти, доки у нас не з'явиться ясне розуміння небезпеки, яку становить цей новий варіант. Мандрівники, які повертаються з цих регіонів, повинні будуть дотримуватися суворих правил карантину", - додала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн знову закликала європейців, які не зробили щеплення від коронавірусу, зробити це якнайшвидше.