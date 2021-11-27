Екссиловик-пенсіонер Федосов заперечує причетність до перевороту: Перебуваю в Києві, Ахметова бачив лише по ТБ, готовий пройти поліграф

Ексначальник ГУ МВС у Полтавській області Едуард Федосов, якого журналіст медіапроєкту Buzzfeed News вказав як одного з ймовірних організаторів державного перевороту в Україні, каже що перебуває на пенсії і свою причетність до якихось протиправних дій заперечує.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це він заявив в коментарі "УП".

"Готовий прийти в будь-який правоохоронний орган, якщо це про мене йдеться. Бо йдеться про Федосова Едуарда, який мешкає в Криму, а я перебуваю в Києві. Можливо, хтось використав моє ім’я, може ще щось. Готовий пройти поліграф, якщо це про мене, навіть у присутності журналістів", - сказав він.

Федосов зазначив, що з часу звільнення з лав МВС в лютому 2014 року (за власним бажанням) перебуває в Києві, востаннє був у Криму в 2012 році.

Ексміліцянт стверджує, що востаннє спілкувався з Грицаком по телефону у 2018-2019 роках. З іншим ексспівробітником структур МВС Олексієм Васильєвим (за даними Федосова перебуває за межами України. – Ред.) спілкувався по телефону кілька днів тому на різні теми.

Олігарха Ріната Ахметова бачив лише по телевізору. Федосов каже, що зі здивуванням дізнався про нібито причетність до підготовки держперевороту від друзів, які прочитали новину у ЗМІ. Федосов наголосив, що готовий надати правоохоронцям вичерпні пояснення.

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Нагадаємо, напередодні журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер опублікував імена осіб, як нібито готовали переворот в Україні.

"Змову про переворот, про яку сьогодні заявив президент Володимир Зеленський, планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які базуються в Криму", - написав він.

Журналіст озвучив імена заколотників.

"Офіцер ФСБ, який "веде шоу" (керує процесом. - Ред.), за словами джерела, наближеного до Зеленського, - Василь Васильович Лаптєв. Він нібито працює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком, Едуардом Федосовим. Вважається, що всі вони в Криму", - написав він.

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Також повідомлялось, що раніше Зеленський заявив, що оточення Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.