Адміністрація Байдена розглядає два сценарії на випадок вторгнення РФ до України, - The Wall Street Journal
31316171
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну. Вони, зокрема, передбачають введення санкцій проти Росії та обмеження військових навчань на території ЄС.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як інформує видання, два варіанти передбачають у випадку вторгнення РФ до України наступних дій:
З одного боку, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України коштом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.
Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні зазначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ).