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Адміністрація Байдена розглядає два сценарії на випадок вторгнення РФ до України, - The Wall Street Journal

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Адміністрація Байдена розглядає два сценарії на випадок вторгнення РФ до України, - The Wall Street Journal
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає декілька варіантів дій у випадку нападу РФ на Україну. Вони, зокрема, передбачають введення санкцій проти Росії та обмеження військових навчань на території ЄС.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як інформує видання, два варіанти передбачають у випадку вторгнення РФ до України наступних дій:

З одного боку, США розглядають можливість посилення оборонних можливостей України коштом збільшення постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги, а також розширення санкцій проти Росії.

Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні зазначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ). 

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Топ коментарі

  • napalm
    "...Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань..."

    Кошмар.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7

    Ну "очень жёстко" Байден собирается реагировать на агрессию Мордора в Украине - уменьшить количество учений в Европе, чтобы не провоцировать Хуйла.
    Вместо того чтобы разместить подразделения военных США на территории Украины, чтобы Хуйло даже не думало сунуться дальше чем есть сейчас, власти США будут умиротворять агрессора?!
  • Plushka
    Офигенные сценарии,особенно второй
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