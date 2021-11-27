Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОН, із посиланням на телеграм Шкарлета.
"Принаймні однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)", – зазначив Сергій Шкарлет.
Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування:
- Луганська область – 94,3%;
- Сумська – 93,9%
- Донецька – 93,8%;
- Черкаська – 93,7%;
- Харківська – 93,5%
У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).
Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).
Також Міністр освіти і науки повідомив, що є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно.