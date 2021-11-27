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Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет

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Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про оновлену статистику вакцинації від COVID-19 серед освітян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОН, із посиланням на телеграм  Шкарлета. 

"Принаймні однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)", – зазначив Сергій Шкарлет.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування:

  • Луганська область – 94,3%;
  • Сумська – 93,9%
  • Донецька – 93,8%;
  • Черкаська – 93,7%;
  • Харківська – 93,5%

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3415 невакцинованих вчителів відсторонені від роботи. Всього в Україні не мають щеплень від коронавірусу 67,1 тис. освітян, - МОН

У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).

Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).

Також Міністр освіти і науки повідомив, що є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників ЗЗСО. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно.

Також читайте: 76,2% працівників шкіл повністю вакциновані від коронавірусу, 93% - щеплені принаймні однією дозою, - Шкарлет

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Топ коментарі

  • Петр Дибров 4c656e43
    Третья мировая началась! Биологическая, необъявленная, элиты против народа!
  • ПанСан
    Теперь, после "обнаружения" нового, ботсванског, пугала Чморлет предложит ревакцинировать учителей? Лишних пару раз не помешает? Да и для победной статистики хорошо. МВФ и ВБР будут довольны.
  • Игорь Монахов
    Звонил приятель с Германии - больницы забиты в основном ужаленными... так что активнее пипеточники заливаем в себя бустер !!!
    Премьер Израиля - о новом штамме коронавируса: страна на грани чрезвычайной ситуации. Напомню - все трижды привиты.
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