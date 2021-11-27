Українській воїн Алхаслі Алі Наіб загинув на Донбасі 26 листопада

26 листопада, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером, загинув 29-річний Алхаслі Алі Наіб, старший солдат, старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської облдержадміністрації Олександр Скакун.

"26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693старший солдат Алхаслі Алі Наіб. Хлопця намагалися врятувати медики, але, на жаль, не змогли. Йому було лише 29. Мої щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять!" - зазначається у дописі.

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