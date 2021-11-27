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"Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг

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"Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про стягування "тисяч російських солдатів" до кордону з Україною і закликав Москву до деескалації. Водночас він зазначив, що альянс, як і раніше, відкритий для взаємодії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Welt.

"Вже вдруге за цей рік ми спостерігаємо, що Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Сюди входить військова техніка, така як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська. Я не можу робити припущення про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія раніше вже застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не впевнені, що це просто блеф", - заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Столтенберг обговорили незвичайну військову активність Росії поблизу України, - Держдеп

За словами лідера Північноатлантичного альянсу, вони готові надавати Україні "політичну та практичну підтримку, щоб країна сама могла захистити себе від агресії".

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Переляканорозлючена істота на пресмарафоні приписує собі з Єрмаком ,як заслуги співучасть США у тиску на Рашистляндію , НЕ ОБМОВИВШИСЬ НІ РАЗУ ЯК ПРО АГРЕСОРА ПРО САМУ РАШИСТЛЯНДІЮ
  • kelman muksat
    может пора уже не языком трепать ?
  • oleg1966
    1998 год, Киев, сборные Украины и рф. 23 года, ничего не изменилось.
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