"Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про стягування "тисяч російських солдатів" до кордону з Україною і закликав Москву до деескалації. Водночас він зазначив, що альянс, як і раніше, відкритий для взаємодії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Welt.
"Вже вдруге за цей рік ми спостерігаємо, що Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Сюди входить військова техніка, така як танки, артилерія та безпілотники, а також сухопутні війська. Я не можу робити припущення про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія раніше вже застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не впевнені, що це просто блеф", - заявив Столтенберг.
За словами лідера Північноатлантичного альянсу, вони готові надавати Україні "політичну та практичну підтримку, щоб країна сама могла захистити себе від агресії".