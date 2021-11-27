Наступного року буде збудовано другу чергу Музею Голодомору, - Зеленський

Друга черга Музею Голодомору має бути побудована до 90-х роковин цієї страшної трагедії, яка виповниться наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди річниці Голодомору, яка відзначається 27 листопада.

"Ми фактично завершили реконструкцію першої черги Музею Голодомору. Наступного року виповнюється 90 років цієї страшної трагедії. І до цієї дати ми маємо побудувати другу чергу Музею. Про це та про низку інших заходів я підписав сьогодні відповідний указ", - сказав він.

"Це питання не лише обов'язку, поваги чи честі. Це питання нашого виживання. Тому що, як тільки зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджених українців, зникнемо ми самі. Як нація, як суспільство, як держава. Просто як люди", - наголосив президент.

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За його словами, "цього дня ми сповнені емоцій і спустошені одночасно".

"Ми запалюємо свічку та відчуваємо мороз по шкірі. Цього дня ми плачемо так тихо, що стає чутно наше мовчання. Цього дня ми вшановуємо мільйони наших загиблих предків і молимося за душі померлих українців", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що "ми ніколи і ні за що не забудемо наших предків, які загинули у 1921, 1922 та 1923 роках, у 1946 та 1947. І в найстрашніші, влаштовані сталінським тоталітарним режимом, 1932 та 1933 роки голодомору-геноциду".

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