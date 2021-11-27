З початку доби російські окупанти 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".