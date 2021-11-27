Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 27 листопада тисячі українців прийшли до меморіалу жертв Голодомору у Києві з квітами, колосками та лампадками, щоб вшанувати память мільйонів загиблих.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Разом із тисячами людей свічки до меморіалу принесли і представники політичного істеблішменту країни.
Як відомо, День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.
Фото та відео - Олег Богачук