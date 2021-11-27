Новини • Голодомор. День пам'яті

Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

597047
Сьогодні, 27 листопада тисячі українців прийшли до меморіалу жертв Голодомору у Києві з квітами, колосками та лампадками, щоб вшанувати память мільйонів загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події. 

Разом із тисячами людей свічки до меморіалу принесли і представники політичного істеблішменту країни.

Як відомо, День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

Дивіться також: Пам'яті українців-жертв Голодомору. ВIДЕО

Також дивіться: Свічки в пам’ять про жертв Голодомору запалили українські бійці на передовій. ФОТОрепортаж

Українці вшановують память жертв Голодомору 01
Українці вшановують память жертв Голодомору 02
Українці вшановують память жертв Голодомору 03
Українці вшановують память жертв Голодомору 04
Українці вшановують память жертв Голодомору 05
Українці вшановують память жертв Голодомору 06
Українці вшановують память жертв Голодомору 07
Українці вшановують память жертв Голодомору 08
Українці вшановують память жертв Голодомору 09
Українці вшановують память жертв Голодомору 10
Українці вшановують память жертв Голодомору 11
Українці вшановують память жертв Голодомору 12
Українці вшановують память жертв Голодомору 13
Українці вшановують память жертв Голодомору 14

Фото та відео - Олег Богачук

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Игорь Монахов
    Свічка і зброя - краще, ніж лише свічка.
    Ніколи знов.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини