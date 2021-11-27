Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 листопада тисячі українців прийшли до меморіалу жертв Голодомору у Києві з квітами, колосками та лампадками, щоб вшанувати память мільйонів загиблих.