Вибух у п’ятиповерхівці на Миколаївщині: повідомляється про двох померлих
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської облдержадміністрації, за попередньою інформацією, літній чоловік, якого евакуювали із сусіднього під'їзду, помер від зупинки серцю на фоні серцево-судинної недостатності.
За даними облуправління ДСНС, у ході демонтажу зруйнованих елементів будинку у квартирі на четвертому поверсі рятувальники виявили непритомну жінку. О 16:46 з будинку за допомогою лебідки рятувальники її спустили. Медики констатували смерть. За словами представників поліції, це мешканка квартири, в якій вранці стався вибух.
Як повідомляє Суспільне з посиланням на слова Новоодеського міського голови Олександра Полякова, у будинку мешкали 54 людини.
На п’ятому поверсі постраждали три людини. Рятувальники передали їх медикам (в однієї людини попередньо перелом руки та пошкодження хребта, у двох інших людей - шоковий стан). Заступниця головного лікаря Новоодеської Центральної районної лікарні Олена Косенчук розповіла кореспондентам, що чоловіка з відкритим переломом руки та його дружину медики відвезли до Миколаєва у лікарню швидкої медичної допомоги.
За словами Олександра Полякова, у будинку повністю зруйновані чотири квартири. Скільки всього пошкоджено помешкань поки не відомо. Постраждалих планують розселити в гуртожитку аграрного ліцею.
Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу. Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи знаходяться у шоковому стані).