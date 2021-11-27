Єрмак не має повноважень. Як він міг акцептувати з приводу операції? - Зеленський. ВIДЕО

Під час спілкування з журналістами 26 листопада президент Володимир Зеленський розповів про спецоперацію українських спецслужб із затримання 33 найманців російської ПВК "Вагнер".

Серед іншого, він підкреслив, що не затверджував операцію, а Андрій Єрмак її не переносив, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.

"Що міг акцептувати (затвердити. - Ред.) Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень. А якщо він (ексголова ГУР Василь Бурба. - Ред.) його слухався... Як це він міг його слухатись? Немає повноважень. Міністр оборони і президент - все", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, також на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

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