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Єрмак не має повноважень. Як він міг акцептувати з приводу операції? - Зеленський. ВIДЕО

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Під час спілкування з журналістами 26 листопада президент Володимир Зеленський розповів про спецоперацію українських спецслужб із затримання 33 найманців російської ПВК "Вагнер".

Серед іншого, він підкреслив, що не затверджував операцію, а Андрій Єрмак її не переносив, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію заходу.

"Що міг акцептувати (затвердити. - Ред.) Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень. А якщо він (ексголова ГУР Василь Бурба. - Ред.) його слухався... Як це він міг його слухатись? Немає повноважень. Міністр оборони і президент - все", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, також на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Так это вопрос как раз к тебе, крыса ты гнусавая!!!! Как и почему Дерьмак выполняет функции, к которым не может иметь отношения?
  • Ksenia VB
    Ти ж сам назвав Єрмака другою особою в державі. Якщо він такий безправний, то чому проводить перемовини з послами, представниками влади інших держав ?
    Може ти настільки тупий, що країною фактично керує цей нахал ?
  • jklpqrs
    А ты как его слушаешься? Он же заправщик картриджей, но тем не менее ты у него в подчиненных. И ничего.
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