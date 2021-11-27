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Щоб закон про олігархів був ефективним, влада, серед іншого, має забезпечити в Україні свободу слова, - посол Великої Британії Сіммонс

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Щоб закон про олігархів був ефективним, влада, серед іншого, має забезпечити в Україні свободу слова, - посол Великої Британії Сіммонс
Для ефективного впровадження закону про олігархів Україні потрібні кілька важливих кроків - зокрема, забезпечення свободи слова.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли закон про олігархів пройшов перше читання, я написала у Twitter, що ефект спрямований на подолання непропорційного впливу контролю олігархів на різні аспекти життя країни. Це справді було важливо, закон міг би мати такий ефект. Однак для цього потрібно було зробити кілька важливих кроків, один із яких, про що я й написала у Twitter - це створення незалежних медіа. Україна досі потребує достатньої кількості різноманітних незалежних думок, адже в Україні є монотрадиція, коли олігархи купують телеканали, на яких потім демонструють певні точки зору. І це відкидає Україну назад в минуле", - зазначила Сіммонс.

На запитання, чи повинна була Верховна Рада ухвалювати закон про олігархів, не дочекавшись вердикту Венеційської комісії, дипломатка відповіла: "Не забувайте, що Венеційська комісія надає лише виважені рекомендації. Чесно кажучи, це хороша ідея - дочекатися цих рекомендацій. Однак це вже справа уряду - робити так чи ні. Ідеально - це дочекатися усіх думок, розглянути усі точки зору. Але якщо цього не сталося - що ж, так буває. Для мене важливе не тільки питання, наскільки цей закон має бути реалізований, а й інші речі, як увага до Антимонопольного комітету, лібералізація енергетичного ринку, свобода незалежних медіа - щоб і в цих питаннях був прогрес".

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    то не закон, а писулька ни к чему необязывающая.
  • Ksenia VB
    Ну зробили зелені телеканал ДОМ. І здогадайтесь чи присутня там об'єктивна журналістика ?
    Ситуація наступна. Люди мають самі утримувати незалежну пресу, за власний кошт. Інакше ми завжди будемо в окупації під олігархами, або під рашкою.
  • Ksenia VB
    Спитали вчора в зелі чому він віддає частину Укрнафти коломойському.
    Він відповів, що йому віддали раніше, і не він, зараз же просто все повертає.
    Тобто він повертає своєму пахану награбоване, яке вилучила попередня влада.
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