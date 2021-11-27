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Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір

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Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір
Адвокати експрезидента-утікача Віктора Януковича оскаржують у Окружному адміністративному суді Києва постанову Верховної Ради про його самоусунення з посади глави країни.

Про це повідомив у фейсбуці прессекретар Януковича Юрій Кірасір, передає Цензор.НЕТ.

"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий Президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", - написав він.

Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір 01

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Нагадаємо, Віктор Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року в Україні його заочно засудили до 13 років ув’язнення. Януковича визнали винним у державній зраді, а також у пособництві у веденні агресивної війни.

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    янык посмотрел вчерашнюю прессуху и решил - хуже не будет 🤦
  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    И поверьте, вовчий суд удовлетворит иск. Батя, я стараюсь :D

    Превратили страну в шапито.. Уроды..
  • Серж Рача
    Такі да , в порівнянні з віслюком , він проффессор 🙂
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