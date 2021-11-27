Заяви Зеленського про "державний переворот" - це продовження серіалу "Слуга народу" в реальному житті, тобто банальний обман, - Семенченко

Екснардепу Семену Семенченко адвокат на суді показав новину, де президент Володимир Зеленський заявляє, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні, до якого нібито причетне оточення Ріната Ахметова та втягує олігарха.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп.

"Я завжди боровся проти негативного впливу на Україну таких людей як Ахметов, а він відповідав нескінченними серіалами про "кривавого пройдисвіта Семенченка" на ТРК Україна.

Але це явище, яке не залежить від персоналій - це те, що характеризує всю "політику" нинішньої влади.

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1) Це продовження серіалу "Слуга народу", тільки вже у реальному житті. Тобто банальний обман. Згадайте "злих націоналістів" та "олігархів, що стоять за ними" у серіалі. Згадайте їх "перевороти" і відправку "народного президента Голобородька" в тюрму. Один до одного, все збігається. Виборці повірять і згадають сюжет.

2) Це дискримінація будь-якого народного протесту проти зради у вищих ешелонах влади. Точно так само, як мене за допомогою "зливного бачка СБУ" Слідство.Інфо намагалось прив‘язати до Коломойського. Тепер інших "неугодних" можна буде прив‘язати до Ахметова.

Люди не люблять олігархів? Ні. Вони і тих, хто "за командою олігархів" нападає на "народного президента" теж не полюблять і за ними не підуть. На це і розрахунок.

3) Відволікання уваги від скандалу з "Вагнергейтом" - новою, більш резонансною (на думку сценаристів) темою. Ну і на пункті 4 хочеться зупинитись окремо.

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4) "Державний переворот" - це тема, якою будуть лякати олігархів, дискредитувати патріотів і "саджати" тих, хто заважає, чи кого влада боїться", - вважає Семенченко.

Він нагадав, що йому закидають "підготовку захоплення урядового кварталу", "стеження за Офісом Президента".

"Правда це все у 2020 році і без жодного доказу. Але і там, і тут - "...на хвилі протестних настроїв...захопити владу".

Теж саме - у звинуваченнях на адресу групи "Шведа", яка складалася зі співробітників ГУР МОУ і готувала штурм в’язниці Донецька. Яких звинувачували в тероризмі і підготовці до дестабілізації ситуації в Україні. І порівняння їх формулювання з нашими (у додатках). У нас навіть прокурор один і той же - Синюк (той, кого ОП просуває на посаду антикорупційного прокурора, а він відпрацьовує лояльність). Тобто, "державні перевороти" в нас вже поставлені на потік. Але не як засіб зміни влади, а як засіб її утримання.

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Мене завжди турбувало питання: невже Зеленський сам вірить у цю нісенітницю? Чи йому все це підсовували? Чи він сам стоїть за цим всім?

У моїх та "Шведа" справах ці версії фальсифікував департамент з захисту державності СБУ. Виконував замовлення Баканов, а Єрмак "контролював ситуацію". Вливали це все у вуха президентові Зеленському. Хто це робив, чи він був ініціатором - я не знаю (не був присутнім).

Але, подивившись вчора пресконференцію по ТБ, перерахував кількість зірваних операцій української розвідки, кількість ветеранів за ґратами, зламаних життів, я подумав: а хіба це вже має значення для держави?", - зауважив Семенченко.

Нагадаємо, 26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

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