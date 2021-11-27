Західні союзники можуть допомогти Україні різко підняти ціну, яку Путін заплатить за вторгнення, - Порошенко

На Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі була представлена потужна делегація із США - члени Конгресу США, очільники американських збройних сил.

Про це в інтерв’ю для програми The Week на телеканалі Прямий розповів п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили. Він також повідомив, що закликав союзників якомога швидше надати Україні озброєння.

"Під час зустрічі у Галіфаксі - а там були 8 чотиризіркових генералів, починаючи від командира United States special operations forces (американський спецназ), United States Air Force, командувача United States Coast Guard (берегової охорони) і завершуючи Національною гвардією. Це було топове вище керівництво збройних сил США. Ми мали можливість детально поспілкуватись з ними. І головна позиція разом з конгресменами і сенаторами: чим допомогти?", - повідомив Порошенко.

Він зазначив: для того, щоб зупинити Путіна, необхідно різко підняти ціну, яку Путін заплатить за вторгнення в Україну.

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"Я наголошую - це єдиний спосіб зупинити Путіна. На жаль, поки що я вимушений констатувати, що українська влада діє неефективно. Я це кажу не для того, щоб критикувати. Навпаки. Зараз час, коли українське суспільство має перед загрозою вторгнення Путіна об’єднатися. І я готовий весь свій досвід, я готовий всі свої зв’язки терміново задіяти для того, щоб підвищити ціну для Путіна, якщо він нападе", - говорить Порошенко.

"На сьогоднішній день ми точно маємо отримати із США починаючи від контрбатарейних станцій для підвищення ефективності дій української артилерії, і завершуючи станціями радіоелектронної боротьби. Починаючи від зенітних ракет Patriot - і завершуючи сучасним летальним оборонним озброєнням, якого конче потребують українські Збройні сили", - перераховує Порошенко.

"Ми різко можемо збільшити обсяг військової допомоги, і це не лише США, а й Великобританія, Франція, інші країни НАТО, які вже заявили про це", - зазначає п’ятий президент.

"В мене є детальний план, який я представив у Галіфаксі, - що саме Україна потребує. Для того, щоб це зробити у відповідь на численні запити, бо Захід готовий нам допомоги. Захід готовий бути разом з нами", - говорить Порошенко.

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"Причому допомогти не так, як деякі вважають, що вони направлять своїх солдат, які мають воювати разом з українцями. Ми воювати можемо самі. Ми створили армію, і я пишаюся цим. Але підвищити ефективність відсічі російській агресії - ми це можемо зробити за дуже короткий термін", - резюмує п'ятий президент.