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Богдан звинуватив Зеленського в брехні, зокрема про Бутусова, Рябошапку та Бурбу

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Богдан звинуватив Зеленського в брехні, зокрема про Бутусова, Рябошапку та Бурбу
Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 26 листопада неодноразово говорив неправду.

Таку заяву у фейсбуці зробив ексглава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтерв'ю 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!!

Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у "95 Кварталі", не личить Верховному Головнокомандовичу Президенту України, якого обрав народ України.

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Тому змушений відповісти:

- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрія Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);

- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);

- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану);

Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів", - вказав Богдан.

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Топ коментарі

  • Иннокентий beer
    бубочка так завзято вимагав від друзів ще більш "теплої ванни" що вони вирішили що простіше його в ній втопити.
  • DJ ZE baryga 73%
    щось топлять найвелічнішого всі старі друзяки
  • Чайка Київ
    Як зазначив хтось з блогерів,
    - На фоні найлевличніВшивого і гордон- журналіст, і "гудок"- націоналіст.
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