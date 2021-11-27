Новини • Коронавірус і карантин

У Великій Британії через новий штам коронавірусу посилюють карантинні обмеження

489188
У Великій Британії через новий штам коронавірусу посилюють карантинні обмеження
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про посилення правил в'їзду в країну у зв'язку з поширенням штаму COVID-19 "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр пояснив, що не має наміру обмежувати подорожі, проте при в'їзді до Великої Британії всім людям, включно з вакцинованими, потрібно буде скласти тест на коронавірус і самоізолюватись до отримання негативного результату тесту, зазначають британські ЗМІ.

Крім того, у транспорті та магазинах стане обов'язковим носіння масок. Джонсон наголосив, що це тимчасові заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС вважають, що новий південноафриканський варіант COVID-19 може бути досить небезпечним

Також він заявив, що влада перегляне позицію щодо "бустерних" доз вакцини, щоб надати додатковий захист від вірусу більшій кількості британців.

Говорячи про новий штам, він припустив, що активні вакцини дають від нього певний захист.

"Ми не знаємо, наскільки вакцини будуть ефективні проти нового штаму. Але ми маємо вагомі причини вважати, що вакцини дадуть, як мінімум, якийсь рівень захисту", - сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, 27 листопада у Великій Британії зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон".

Також читайте: Зарано говорити про бустерну вакцинацію від COVID-19 в Україні, - Ляшко

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • cimbitep
    похоже совсем скоро все чатлане с зелеными штанами сертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
  • Игорь Монахов
    Главный инфекционист США прогнозирует «практически без вариантов» повсеместное распространение нового штамма «омикрон» !? ..
    - та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ця маяня буде безперервна доти доки суспільство не усвідомить, що ковід аж нія не чума 21-го сторіччя, що він такий самий як іншв ГРВІ і нічим не різниця від них, що лікувати його можливо як всі інші подібні ГРВІ, що вакцини аж ніяк не панацея і від них більше шкоди ніж користі. Ось коли людство це усвідомить і почне діяти згідно цього усвідомленя, то тільки тоді отримаєм позитивний результат та почемо виходити з цієї прикрої ситуації. Та тільки чи буде політична воля для цього бозна. Я сподіваюсь що таки буде.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини