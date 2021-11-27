У Великій Британії через новий штам коронавірусу посилюють карантинні обмеження
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прем'єр пояснив, що не має наміру обмежувати подорожі, проте при в'їзді до Великої Британії всім людям, включно з вакцинованими, потрібно буде скласти тест на коронавірус і самоізолюватись до отримання негативного результату тесту, зазначають британські ЗМІ.
Крім того, у транспорті та магазинах стане обов'язковим носіння масок. Джонсон наголосив, що це тимчасові заходи.
Також він заявив, що влада перегляне позицію щодо "бустерних" доз вакцини, щоб надати додатковий захист від вірусу більшій кількості британців.
Говорячи про новий штам, він припустив, що активні вакцини дають від нього певний захист.
"Ми не знаємо, наскільки вакцини будуть ефективні проти нового штаму. Але ми маємо вагомі причини вважати, що вакцини дадуть, як мінімум, якийсь рівень захисту", - сказав британський прем'єр.
Нагадаємо, 27 листопада у Великій Британії зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон".