"Північний потік-2" можуть запустити без сертифікації, подібні прецеденти вже були, - Handelsblatt

Газопровід "Північний потік-2" можуть запустити і без сертифікації Федеральним мережним агентством (Bundesnetzagentur).

Німецька газета Handelsblatt повідомляє, що подібні прецеденти вже були, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема газопровід NEL (сухопутне відгалуження "Північного потоку") та газопровід EGL 401 ввели в дію без сертифікації. Під час такого запуску підприємству загрожує одноразовий штраф "до одного мільйона євро", повідомляє газета з посиланням на агенцію. При цьому інвестиції у будівництво нового газопроводу становили щонайменше 10 млрд євро.

"У світлі високих цін на газ, підприємству може бути вигідно швидко запустити газопровід, тоді "Газпром" принаймні заощадить транзитні внески за проходження газу через Україну", - пише видання. У самому агентстві газеті зазначили, що між двома зазначеними газопроводами та "Північним потоком-2" немає нічого спільного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" посилить залежність Німеччини від російського газу, - представник України в ООН Кислиця

Раніше Федеральне мережеве агентство повідомило про тимчасове призупинення процедури сертифікації "Північного потоку-2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передання їй основних активів і кадрових ресурсів.

Агентство дійшло висновку, "що сертифікувати оператора газопроводу Nord Stream 2 як незалежного оператора передання можна лише, якщо цей оператор був організований у юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини".

Регулятор повідомив, що Nord Stream 2 AG "вирішила не перетворювати свою юридичну форму, а натомість заснувати дочірню компанію в Німеччині виключно для управління німецькою частиною трубопроводу - це дочірнє підприємство має стати власником і оператором німецької частини газопроводу". Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора передання.

Також читайте: "Північний потік-2" - це велика трагедія для нас. Він може стати ще одним ресурсом, який РФ використовуватиме в переговорах, - Зеленський