Україну не залишать віч-на-віч з Росією, - посол Великої Британії Сіммонс

Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії як у військовій, так і в економічній сферах.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передает Цензор.НЕТ.

За її словами, Сполучене Королівство порушуватиме українське питання на дипломатичному рівні і не залишить Україну віч-на-віч з Росією. Водночас, дипломатка уточнила, що наразі відправляти 600 британських військових до України, як писала низка іноземних ЗМІ, у планах немає.

"Мені здається, це лише припущення військового кореспондента, адже насправді Велика Британія, як і багато інших держав, має війська, і ці війська можна відправити у будь-яку частину світу. Однак наразі немає планів відправляти їх в Україну. Хочу зазначити, що занепокоєність через військове нарощування - це лише один з аспектів російської агресії. Тож питання, що Велика Британія чи інші країни можуть зробити, аби допомогти Україні? Це мають бути розмови не лише про військову загрозу, а й гібридну", - сказал вона.

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