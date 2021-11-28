Меркель обрала три композиції для церемонії прощання з посадою, зокрема панк-рок пісню виконавиці зі Східної Німеччини

Для традиційної церемонії прощання з посадою канцлера ФРН Ангела Меркель обрала пісні легендарних німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на DW, вона вибрала пісні зірки п'ятдесятих років минулого століття Гільдеґард Кнеф (Hildegard Knef) та культової панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен (Nina Hagen), повідомив 26 листопада тижневик Der Spiegel.

Урочиста церемонія відбудеться 2 грудня у дворі міністерства оборони в Берліні. Оркестр Бундесверу (збройних сил ФРН) виконає композицію "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") німецької актриси та співачки Кнеф, а також "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") - шлягер 1970-х, який прославив панк-рок співачку Гаґен. Крім того, музиканти мають зіграти "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") - християнський гімн, парафраз Te Deum, слова якого написав німецький католицький священик і теолог XVIII століття Іґнац Франц (Ignaz Franz).

У зв'язку з пандемією коронавірусу проводи Меркель з посади канцлерки Німеччини пройдуть у доволі камерному форматі - запрошені близько 200 гостей, зокрема 52 міністри, які входили до уряду на різних етапах її правління, а також інші члени її команди. Меркель виступить з короткою промовою. Традиційний прийом після офіційної церемонії прощання не відбудеться.

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Вже відомо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка до 2019 року обіймала посаду міністра оборони ФРН, швидше за все, не зможе бути присутньою. У неї цього дня запланована інша зустріч на найвищому рівні.

Військовий церемоніальний акт проводів "Der Große Zapfenstreich" вважається найвищою шаною, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім канцлерів, цей звичай також використовується для вшанування президентів і міністрів оборони ФРН після звільнення з посад. Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері та супроводжується кількома музичними композиціями, включно з національним гімном і маршем. Крім того, за традицією запалюються смолоскипи.

Попередники Меркель на посаді канцлера також обирали по три музичні композиції. Так, у 2005 році Гергард Шредер замовив "Summertime" з опери Джорджа Гершвіна "Поргі та Бесс", а також "Die Moritat von Mackie Messer" ("Баладу про Меккі-Ножі") з "Тригрошової опери" Бертольта Брехта. Заключною композицією стала пісня Френка Сінатри "My Way".

Коли в 1998 році Гельмут Коль залишав посаду канцлера звучали "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" ("Кавалерійський марш великого курфюрста"), хорал "Nun danket alle Gott" ("Тепер віддайте подяку Богу") та "Ода до радості" Людвіга ван Бетховена.

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