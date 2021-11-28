Новини • Голодомор. День пам'яті

Злочини Голодомору надто довго приховувалися від світу, кожен з нас відповідальний за те, аби тепер не допустити забуття, - Трюдо

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Злочини Голодомору надто довго приховувалися від світу, кожен з нас відповідальний за те, аби тепер не допустити забуття, - Трюдо
Прем'єр-міністр Канади у День пам’яті жертв Голодомору закликав співгромадян згадати про значний внесок української діаспори у зміцнення країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надто довго масові злочини Голодомору приховувалися від світу та заперечувалися. Нині кожен з нас відповідальний за те, аби не допустити забуття цієї темної сторінки історії та продовжувати боротьбу за права людини й демократію, коли вони перебувають під загрозою", - сказав Джастін Трюдо з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

Він наголосив, що організований Сталіним Голодомор мав на меті встановити повний контроль над Україною, зламати волю людей та стерти їхню ідентичність, проте українці вистояли.

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"Витривалість українського народу, збереження своєї культури, мови й ідентичності є підтвердженням його мужності й сили", - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо закликав співгромадян вшанувати жертв Голодомору та згадати про значний внесок українських канадців у зміцнення країни. "Я також підтверджую непохитну відданість Канади суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", - підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців - ще у 2008 році. Відтоді в Канаді на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв Голодомору.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Заберіть, будь ласка, смайлик.
    Бо це зовсім не веселе.
  • Sophia-Maria Duglass
    Привет , Ведана. Спасибо украинской диаспоре за поддержку.
  • Святослав Сагайдачный
    Президенти они все разные. Вот продажный кремлёвский холуй кровавый ЗЕК - Иуда Янук...: «Признавать Голодомор как факт геноцида к какому-то народу неправильно и несправедливо» Об этом московский резидент прихвостень как президент Украины заявил, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге и ему яростно рукоплескала вся делегация вражеской Украине фашисткой паРаши. По заявлению этого лютого врага Украины Голодомор якобы был общей трагедией народов кровавого ссср. И несмотря на то что до этого 28 ноября 2006 г. Верховная Рада приняла закон «О Голодоморе 1932-1933 г. в Украине», который гласит: «Голодомор в Украине в начале 30-х г. XX века является геноцидом украинского народа», а его вторая статья отмечает: «Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 г. в Украине признается надругательством над памятью жертв миллионов украинцев искусственного Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным». И первым кто начал отрицать Голодомор в оккупированной кремлём Украине ( УНР) как геноцид украинского народа этот ...резидент кремля проклятый ЗЕК - Иуда. После такого выступления этого продажного холуя паРаши 28 апреля 2010 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила признание Голодомора в кровавой тюрьме народов ссср 1930-х г. геноцидом украинского народа....
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