Минулої доби війська РФ 5 разів відкривали вогонь. Ворог стріляв із 120-мм мінометів і дистанційно мінував місцевість біля Золотого-4, - ООС
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.
Як зазначається, в напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь і.з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл вз мінометів калібру 82 мм.
"В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі Новолуганського ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - підкреслюють в штабі.
Повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 28 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.