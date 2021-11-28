В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали

За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінздраву, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається, також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 456 осіб;

летальних випадків – 400;

одужало – 10 270 осіб.

За даними МОЗ, завесь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 422 023 особи;

одужало – 2 910 237 осіб;

летальних випадків – 85 117;

проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.

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