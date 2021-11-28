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В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали
За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінздраву, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається, також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 456 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 летальних випадків – 400;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 одужало – 10 270 осіб.

За даними МОЗ, завесь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 захворіло – 3 422 023 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 одужало – 2 910 237 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 летальних випадків – 85 117;

В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 400 осіб, зафіксовано 7 483 нових випадки зараження, понад 10 тис. осіб одужали 08

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Топ коментарі

  • Альфред Соломонович
    Вакцинация повреждает мозг!
    В 90% случаев вакцинированные становятся неуравновешенными, подозрительными, появляется мания преследования невакцинированными гражданами.
    После второй дозы у многих проявляются истерики.
  • Олег Розгонов
    Мне кажется, что ты не очень умный. Всегда изолировали больных, а не невакцинированных. До ковида. Тебе похоже вакцину вкололи в голову с размаху несколько раз
  • piligrim
    самый "плодотворный" и косящий людей ежедневно и еженощно, мутирующий под давлением и без, вирус - это вирус страха...
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