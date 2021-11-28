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Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба

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Росія прагне провалу мінських угод. Це розв'язало б їй руки та дало велику свободу дій, - Кулеба
Росія прагне провалити мінські домовленості. Таким чином Москва хоче забезпечити собі свободу дій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія постійно вимагає, щоб Україна не порушувала мінські домовленості, проте насправді Росія робить все, щоб ці домовленості не приносили користі.

"Я думаю, Росія була б рада провалу угод, тому що він розв'язав би їй руки і дав велику свободу дій. Але ми не хочемо надавати їм таку розкіш", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що "існує тільки одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне до війни".

"На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не потрібно озброювати, тому що це нібито може спонукати нас до військового удару", - сказав міністр.

Читайте також: Україна закликає міжнародних партнерів працювати над комплексним пакетом стримування Росії від подальшої агресії, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ідіот - це ТИ!!! Бо саме Мінські угоди (підписані у найважчий для України час) зв"язали по руках і ногах Росію і зупинили її наступ на Донбасі та переростання війни у відкриту повномасштабну фазу! Після підписання цих угод (якби Росія пішла у наступ) вона-б офіційно заявила про війну проти України і визнала (де-факто) себе "учасником конфлікту" і "агресором" А у нас і армії на той час не було і російські війська окупували без надлишкових зусиль мінімум половину України! А так - користуючись передишкою , ми відновили армію , розвернули вітчизняний ВПК , отримали матеріальну , грошову та дипломатичну підтримку Заходу
    І не вина Порошенка , а біда що він зміг справиться з зовнішніми ворогами , але не дав ладу з "внутрішніми ДЛБЙБМи", до яких можна віднести і тебе (якщо ти не звичайний лахтинський провокатор)
  • abc123
    стоять, Казбек! Так их же подписал праклятыйпарашенка!
  • Aleks Wav
    Угоди підписані Порохом- добрі,а от доповнення підписані зрадником Зеленским - дійсно зрадницьки!

    І тільки московія не бажає виконувати Мінськи,підписані Порошенко.
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