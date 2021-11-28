Війська РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території в районі Золотого та Молодіжного, - звіт

Уранці 27 листопада збройні формування РФ в Луганській області не пропустили два патрулі СММ до окупованої території. Обидва патрулі Місії прямували з підконтрольних урядові районів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 27 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша заборона доступу відбулася о 09:10 приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі н. п. Золоте. Друга заборона доступу відбулася об 11:10 на блокпості збройних формувань на автошляху Т0504, орієнтовно за 1,5 км на південний захід від н. п. Молодіжне. В обох випадках члени збройних формувань мотивували це "наказами від своїх командирів". У першому випадку вони також послалися на "відсутність гарантій безпеки", - сказано у звіті.

Крім того, дещо раніше зранку, о 08:40, на блокпості збройних формувань неподалік південного краю ділянки розведення в районі Золотого член збройних формувань не пропустив інший патруль Місії на ділянку розведення, пославшись на "накази від своїх командирів". Цей патруль мав посприяти потраплянню зазначеного патруля Місії у непідконтрольні урядові райони.

"Місія знову констатує, що такі заборони не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи", - зазначають в ОБСЄ.

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