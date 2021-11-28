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Кулеба розповів про три елементи стримування агресії РФ: Росія двічі подумає, перш ніж заплатити цю ціну

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Кулеба розповів про три елементи стримування агресії РФ: Росія двічі подумає, перш ніж заплатити цю ціну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України. Київ активно співпрацює із західними партнерами.

Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - пояснив міністр.

При цьому він запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту.

"Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову та оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.

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Топ коментарі

  • Михаил 9b8cd9a5
    Кулеба,хочу тебя огорчить.россия никогда не думает о цене,она просто её платит своим пушечным мясом.А потом по всем углам кричит:-" Это наша земля,мы тут кровь проливали". Вы там не пугалками занимайтесь, а к войне готовьтесь.
  • Zelya Vsyo
    Есть 4-й элемент сдерживания }{уйла: Зеля с Дерьмаком летят в вертолёте всех бАмбить.
    С бутербродами, цыганами и медведями, или без них. А какая разница?
  • юрий П cf937564
    ситуация с роССией напоминает мне ситуацию из детства.
    все проходили через это,когда в школе кто то пытался стать лидером и старался подчинить себе,как на его взгляд,слабого. и тут не помогало ничего,ни вызо родителей хулигана,ни даже педсовет...помогало одно-драться! и драться так,чтобы больше у визиви не было желания повторить.
    во всяком случае у меня было так. я не стремился к лидерству,но дрался до упора,при необходимости,к тому же я вырос в неблагополучном районе,где гопников хватало,поэтому закалка была.
    роССия это гопник. тут не помогут ни санкции,ни прочяя херь!

    тут надо только драться,до упора! именно такого развития событий боится роССия. потому что гопник всегда берёт нахрапом,но получив внушительный ответ,в виде разитого *****,больше не сунется!
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