Новий штам COVID-19 "Омікрон": країнам ЄС рекомендують розглянути можливість бустерної вакцинації
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Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби європейського центру, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Експерти рекомендують:
- уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження;
- розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19;
- країнам Євросоюзу - розглянути можливість введення бустерної дози для осіб у віці 40 років і старше (почати з найбільш вразливих категорій, а потім щепити дорослих у віці від 18 років).