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Новий штам COVID-19 "Омікрон": країнам ЄС рекомендують розглянути можливість бустерної вакцинації

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Новий штам COVID-19 "Омікрон": країнам ЄС рекомендують розглянути можливість бустерної вакцинації
Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби європейського центру, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна. 

Експерти рекомендують:

  • уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження;
  • розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19;
  • країнам Євросоюзу - розглянути можливість введення бустерної дози для осіб у віці 40 років і старше (почати з найбільш вразливих категорій, а потім щепити дорослих у віці від 18 років).

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Топ коментарі

  • Павло Дудра
    Valeriy | 28 Листопада, 2021 at 11:10

    "«Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Мы спокойны и верим, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе…»."
  • vitaliymkua
    Ну нарешті! Бо вже зачекалися!
  • viktor gugo
    Протесты будут только усиливаться, так как многие из тех кого вынудили сделать прививки (работа и др.) сейчас себя чувствуют конкретно лохами, так как приходит понимание, что прививки нужно будет постоянно делать! По этому люди и привитые и не привитые будут все больше не довольны. Мягко говоря. Нельзя принуждать к медицинским процедурам, люди это люди!✊
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