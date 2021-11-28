Новий штам COVID-19 "Омікрон": країнам ЄС рекомендують розглянути можливість бустерної вакцинації

Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.