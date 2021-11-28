Мінцифри 1 грудня запускає бета-тест декларування місця проживання онлайн у "Дії", - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України 1 грудня запускає бета-тест декларування місця проживання онлайн на порталі "Дія".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Запускаємо бета-тест декларування місця проживання онлайн 1 грудня на порталі "Дія". Це одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Через бюрократичну складність кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Аби повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів", - написав Федоров.

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За його словами, Мінцифри повністю змінює формат послуги, цифровізуючи та спрощуючи її.

"Заповнення короткої заяви онлайн у зручний для вас час замість черг та відвідувань держустанов. Пів року тому на Diia Summit ми запустили послугу для 7 міст, тепер масштабуємо її майже на всю країну. Послугу можна буде отримати за 1 робочий день. 5 листопада ВРУ підтримала відповідний законопроєкт в цілому", - додав голова Мінцифри.

Реєстрація на бета-тест тут: https://team2.diia.gov.ua/.

Що потрібно для участі в тестуванні:

• податковий номер заявника та власників/співвласників житла

• КЕП заявника та власників/співвласників житла

• право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року)

• перевірити це та інформацію про співвласників можна тут: https://bit.ly/3p3xMGh

• заявник має бути старше 14 років.