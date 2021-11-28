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Україна підписала домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ, - Шмигаль

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Україна підписала домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ, - Шмигаль
Україна підписала домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що наступного року в межах програми президента "Велике будівництво" планується почати реалізацію масштабної програми тепломодернізації.

"Це дозволить дійсно підвищити енергонезалежність нашої держави, а також економити близько 1,5 млрд доларів на енергоресурсах щороку. Ми вже підписали домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ", - написав Шмигаль.

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Він також додав, що уряд цього тижня погодив залучення коштів від Німеччини в сумі понад 25 млн євро, які будуть спрямовані на впровадження заходів з енергоефективності у Запоріжжі та Житомирі.

Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    энергомодернизация, это утепление. замена окон на енергосберегающие. это хорошо.
    вопрос в смете и разработке проэкта.
    так сложилось, что именно уже на смете и прэкте заложенно, что 50% денег пойдут не на утепление а в карман того кто организовивает эту работу.
  • Super Gut
    Очередной деребан еврокредитов зеупырями. А отдавать то эти деньги нам, зегниды через год будут в исраилях с украденными кредитами.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Хто віддавати борги буде? Пожилі відійдуть у кращі світи, а молоді полетять у країни, де гідно платять.
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