Україна підписала домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ, - Шмигаль

Україна підписала домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що наступного року в межах програми президента "Велике будівництво" планується почати реалізацію масштабної програми тепломодернізації.

"Це дозволить дійсно підвищити енергонезалежність нашої держави, а також економити близько 1,5 млрд доларів на енергоресурсах щороку. Ми вже підписали домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ", - написав Шмигаль.

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Він також додав, що уряд цього тижня погодив залучення коштів від Німеччини в сумі понад 25 млн євро, які будуть спрямовані на впровадження заходів з енергоефективності у Запоріжжі та Житомирі.