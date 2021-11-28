Україна підписала домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ, - Шмигаль
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Україна підписала домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що наступного року в межах програми президента "Велике будівництво" планується почати реалізацію масштабної програми тепломодернізації.
"Це дозволить дійсно підвищити енергонезалежність нашої держави, а також економити близько 1,5 млрд доларів на енергоресурсах щороку. Ми вже підписали домовленості з ЄБРР на суму 300 млн євро, які будуть спрямовані на енергомодернізацію бюджетних установ", - написав Шмигаль.
Він також додав, що уряд цього тижня погодив залучення коштів від Німеччини в сумі понад 25 млн євро, які будуть спрямовані на впровадження заходів з енергоефективності у Запоріжжі та Житомирі.