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До 2050 року населення України може скоротитись до 35 мільйонів, - звіт ООН

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До 2050 року населення України може скоротитись до 35 мільйонів, - звіт ООН
Україна серед країн-лідерів за темпами скорочення населення, яке до 2050 року може зменшитися до 35 мільйонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичній довідці ООН "Демографічні процеси", передає Укрінформ.

"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року", - йдеться в документі.

Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійне зростання рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже, й основу для сталого розвитку. Недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей, вважають в ООН.

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Як зазначається в довідці, поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків. Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти. За даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме.

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Топ коментарі

  • Игорь Наумчук
    Якщо це "населення" й далі обиратиме у Президенти наркозалежних мудаків-воно взагалі зникне!
  • Nick Sochenko
    За 5 років можна змінити життя 73% даунам? Історію Польщі, особливо в 90-ті роки, перегляньте! А у нас, через кожні 5 років 73% обирають то яників, то зелених. Вірять шапочникам та клованам. У таких "громадян" просто немає майбутнього
  • Игорь Монахов
    ха.. та Нас уже не больше 30 миллионов !!!
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