Заявляючи про держпереворот, Зеленський копіює Путіна та Лукашенка, - Ілларіонов

Заява президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні держперевороту – це плагіат. Раніше подібні заяви робили президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, інформує Цензор.НЕТ.

"Плагіат - це запозичення в інших. Згадую 2003 рік у Росії, коли нам теж розповідав Володимир Путін про те, що Михайло Ходорковський готує державний переворот. За цим були відповідні кроки - арешт Ходорковського, арешт інших співробітників ЮКОСу, розгром ЮКОСу. Ми все це добре пам'ятаємо. А цього року у квітні Олександр Лукашенко заявляв про те, що запобігли державному перевороту, організованому, у якому брали участь цілий білоруський блогер та цілий білоруський адвокат. Вони також були заарештовані ФСБ і відправлені до Білорусі", - нагадав Ілларіонов.

На його думку, заява президента України - "це повне копіювання того, що зробили перед цим Путін та Лукашенко".

"Мене хвилює питання - а наступні кроки Володимир Зеленський зробить такі самі, як зробили Путін і Лукашенко? Це ще одне підтвердження того напряму, який навіщось взяв президент України, з якими, здається, він стверджував, що має зовсім інші стосунки", - підкреслив він.

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