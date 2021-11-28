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Заявляючи про держпереворот, Зеленський копіює Путіна та Лукашенка, - Ілларіонов

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Заявляючи про держпереворот, Зеленський копіює Путіна та Лукашенка, - Ілларіонов
Заява президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні держперевороту – це плагіат. Раніше подібні заяви робили президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, інформує Цензор.НЕТ.

"Плагіат - це запозичення в інших. Згадую 2003 рік у Росії, коли нам теж розповідав Володимир Путін про те, що Михайло Ходорковський готує державний переворот. За цим були відповідні кроки - арешт Ходорковського, арешт інших співробітників ЮКОСу, розгром ЮКОСу. Ми все це добре пам'ятаємо. А цього року у квітні Олександр Лукашенко заявляв про те, що запобігли державному перевороту, організованому, у якому брали участь цілий білоруський блогер та цілий білоруський адвокат. Вони також були заарештовані ФСБ і відправлені до Білорусі", - нагадав Ілларіонов.

На його думку, заява президента України - "це повне копіювання того, що зробили перед цим Путін та Лукашенко".

"Мене хвилює питання - а наступні кроки Володимир Зеленський зробить такі самі, як зробили Путін і Лукашенко? Це ще одне підтвердження того напряму, який навіщось взяв президент України, з якими, здається, він стверджував, що має зовсім інші стосунки", - підкреслив він.

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Топ коментарі

  • ad ledebur
    Важко не погодитись 👇
  • Ivan Iktor
    Коли його прижали журналісти і йому вже не було нічим крити, він сцикнув і заявив про переворот)
  • Iiro Kalastaja
    Олег Попов хоть и ватник, но он таки - клоун (в хорошем смьісле), а зельоньій гнидьоньішь - фигляр и паяц. в общем, и как актер - никакой, да и как человек - говно. ".....кларнет, тромбон. гандон он, @б его Римму"
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