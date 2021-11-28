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Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря

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Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря
Експрезидент України Віктор Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, відповідний позов не надходив до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду", – повідомляє вона.

Крім того, парламентарка вказує на те, що законність рішень Верховної Ради може оскаржуватися тільки у Верховній Раді, а відповідність їх конституції – Конституційний суд. При цьому, за її даними, до КСУ також жодних конституційних подань із цього питання не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади президента, - прессекретар Кірасір

Також Кодекс адміністративного судочинства забороняє заходи для забезпечення позову в справах про оскарження актів парламенту.

"По-третє, Кодексом передбачено 6-місячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення, а відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону", - підкреслила Совгиря.

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Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря 01

Раніше прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасір заявив, що адвокати експрезидента-утікача оскаржують у Окружному адміністративному суді Києва постанову Верховної Ради про його самоусунення з посади глави країни.

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    ."... відповідність їх конституції - Конституційний суд "

    Взагалі-то, слово "Конституція" треба писати з великої букви.
  • Alex Fomenko
    Какое отстранение. Он сбежал просто.
  • Muron
    -Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
    -Бил.
    -И шо результаты?
    -97% за присоединение к России.
    -И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
    -Потому что их притесняли остальные 3%.
    -Да шо ви говорите?!
    А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев
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