Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, - представниця ВР в КСУ Совгиря
Про це народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"За наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду", – повідомляє вона.
Крім того, парламентарка вказує на те, що законність рішень Верховної Ради може оскаржуватися тільки у Верховній Раді, а відповідність їх конституції – Конституційний суд. При цьому, за її даними, до КСУ також жодних конституційних подань із цього питання не надходило.
Також Кодекс адміністративного судочинства забороняє заходи для забезпечення позову в справах про оскарження актів парламенту.
"По-третє, Кодексом передбачено 6-місячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення, а відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону", - підкреслила Совгиря.
Раніше прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасір заявив, що адвокати експрезидента-утікача оскаржують у Окружному адміністративному суді Києва постанову Верховної Ради про його самоусунення з посади глави країни.