Кулеба про новий уряд Німеччини: Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку – 2"

Україна працюватиме з новим урядом Німеччини над усуненням загроз, які можуть виникнути через запуск російського проєкта "Північний потік"– 2".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, Україна вітає укладання коаліційної угоди в Німеччині й цінує факт, що в документі йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України та її європейську інтеграцію.

Крім того, він зазначив, що важливим є чіткий посил в коаліційній угоді для Росії: припинити дестабілізаційну діяльність в Україні та знайти політичне рішення.

Водночас Україна хотіла б побачити "сильнішу позицію, коли йдеться про геополітичні енергетичні проєкти в Європі".

Він зазначив, що Україна працюватиме з новим урядом Німеччини "над усуненням загроз, які "Північний потік – 2" створює не лише для безпеки України, а й для стабільності в усій Європі".