Кулеба про новий уряд Німеччини: Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку – 2"
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, Україна вітає укладання коаліційної угоди в Німеччині й цінує факт, що в документі йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України та її європейську інтеграцію.
Крім того, він зазначив, що важливим є чіткий посил в коаліційній угоді для Росії: припинити дестабілізаційну діяльність в Україні та знайти політичне рішення.
Водночас Україна хотіла б побачити "сильнішу позицію, коли йдеться про геополітичні енергетичні проєкти в Європі".
Він зазначив, що Україна працюватиме з новим урядом Німеччини "над усуненням загроз, які "Північний потік – 2" створює не лише для безпеки України, а й для стабільності в усій Європі".