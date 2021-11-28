Об'єднані сили стріляють винятково у відповідь, коли є загроза життю та здоров'ю. Наше озброєння калібром понад 100 мм відведено і не використовується, - штаб ООС
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Об'єднані сили на Донбасі не застосовують забороненого озброєння.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Попереджаючи можливі звинувачення на адресу Об’єднаних сил щодо застосування забороненого озброєння, офіційно повідомляємо: Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань. Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців", - зазначають в штабі ООС.