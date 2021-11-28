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Об'єднані сили стріляють винятково у відповідь, коли є загроза життю та здоров'ю. Наше озброєння калібром понад 100 мм відведено і не використовується, - штаб ООС

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Об'єднані сили стріляють винятково у відповідь, коли є загроза життю та здоров'ю. Наше озброєння калібром понад 100 мм відведено і не використовується, - штаб ООС
Об'єднані сили на Донбасі не застосовують забороненого озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ. 

"Попереджаючи можливі звинувачення на адресу Об’єднаних сил щодо застосування забороненого озброєння, офіційно повідомляємо: Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань. Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців", - зазначають в штабі ООС. 

Обєднані сили стріляють винятково у відповідь, коли є загроза життю та здоровю. Наше озброєння калібром понад 100 мм відведено і не використовується, - штаб ООС 01

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Поречников безславный ублюдок.
  • Олександр Дніпро
  • До Коле ba14e1e4
    Не должен он извиняться. Всё норм было.
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