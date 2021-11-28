Кулеба про використання Bayraktar на Донбасі: Україна не порушувала жодних домовленостей. Щодо російських дронів я щось не чую глибокого занепокоєння

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає використання бойового розвідувально-ударного комплексу Bayraktar українськими військовими в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі виправданим, оскільки безпілотник застосовувався для припинення порушення Мінських домовленостей, здійсненого російськими військами на Донбасі.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська сторона залучила важку артилерію, 120-мм гаубицю, на лінію розмежування, обстрілювала з неї українські позиції, вбивши одного українського солдата, поранивши ще одного та пошкодивши цивільну інфраструктуру. Саме це - явне порушення Мінських домовленостей", - заявив Кулеба.

Відповідаючи на репліку журналіста видання щодо заяви представника МЗС ФРН про те, що тільки місія ОБСЄ може використовувати дрони на лінії зіткнення на Донбасі, Кулеба зазначив, що Україна "вже висловила незгоду з логікою цієї заяви".

"Насамперед тому, що вона повністю ігнорує справжню причину, чому ми повинні захищати себе. Гаубиця - це важка артилерійська система, заборонена Мінськом. Наш дрон не перетинав лінію розмежування, проте влучив у гаубицю. І по-друге: коли Росія використовує дрони, я щось не чую заяв глибокого занепокоєння", - наголосив глава МЗС України.

Також читайте: Україна має право використовувати безпілотники на Донбасі, - Резніков

Він додав, що перед використанням Bayraktar українські військові чітко виконали всі процедури ОБСЄ і використовували всі узгоджені механізми деескалації, виконали всі вимоги.

"Тобто не порушували жодних домовленостей. Але коли на нас нападають і вбивають, ми будемо бити у відповідь, тому що це наша країна, і ми будемо її захищати", - зазначив Кулеба.

Міністр також заявив, що Україна не допустить "кривавого сафарі для росіян" на Донбасі.

"Не буде кривавого сафарі, коли росіяни можуть порушувати Мінські домовленості, як їм заманеться, вбивати та знищувати все, що хочуть, щоб потім усі починали волати, коли ми це примусово припиняємо", - наголосив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо по нам завдають удару - ми відповідаємо, - Кулеба про використання ударних безпілотників Bayraktar. ВIДЕО