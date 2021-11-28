Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю, - Шмигаль

Україна зміцнює кордон на тлі міграційної кризи. Цього тижня Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Через гібридні загрози, спричинені за посередництва Росії на білорусько-польському кордоні, маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Тому Державна прикордонна служба отримає понад 66 млн грн для зміцнення вразливих ділянок кордону. Ще більш ніж 108 млн грн будуть спрямовані до Національної гвардії для забезпечення додаткових сил захисту", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, станом на пятницю, 26 листопада, за даними Державної прикордонної служби України, на українсько-білоруському кордоні ситуація залишалася контрольованою, скупчення груп незаконних мігрантів не спостерігалося. Але силові підрозділи готові до будь-якої ситуації, для цього в прикордонних районах проводяться спеціалізовані навчання.