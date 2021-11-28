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Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю, - Шмигаль

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Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю, - Шмигаль
Україна зміцнює кордон на тлі міграційної кризи. Цього тижня Уряд виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Через гібридні загрози, спричинені за посередництва Росії на білорусько-польському кордоні, маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Тому Державна прикордонна служба отримає понад 66 млн грн для зміцнення вразливих ділянок кордону. Ще більш ніж 108 млн грн будуть спрямовані до Національної гвардії для забезпечення додаткових сил захисту", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, станом на пятницю, 26 листопада, за даними Державної прикордонної служби України, на українсько-білоруському кордоні ситуація залишалася контрольованою, скупчення груп незаконних мігрантів не спостерігалося. Але силові підрозділи готові до будь-якої ситуації, для цього в прикордонних районах проводяться спеціалізовані навчання.

Топ коментарі

  • До Коле ba14e1e4
    Странно, но чего-то мигранты к нам не рвутся. Наверное думают, что заблудятся в миллиарде деревьев.
  • Эразм Роттердамский 4a760266
  • Александр Ивашин 054948b9
    Мигрантьі "рвутся" туда , куда их под конвоем подвезут силовики . Дойдет очередь и до нашей границьі . Худший вариант , что их запустят через ОРДЛО , на убой .
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