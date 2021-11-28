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Глава МОЗ Франції Веран не виключає, що штам "Омікрон" циркулює країною: Підтвердження - питання кількох годин

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Глава МОЗ Франції Веран не виключає, що штам "Омікрон" циркулює країною: Підтвердження - питання кількох годин
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у неділю заявив, що новий штам COVID-19 "Омікрон" може вже циркулювати у Франції.

Про це повідомляють європейські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що немає підтвердження, але це питання кількох годин", - заявив він журналістам у центрі вакцинації в Парижі.

За останній час штам COVID-19 "Омікрон" виявили також у кількох європейських країнах - у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах і в Бельгії. Крім того, про заражених "омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу та Ізраїлю.

Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "Омікрон", було виявлено на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і він містить велику кількість мутацій.

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Топ коментарі

  • молодой рабочий
    «Видишь суслика?
    - Нет.
    - А он там есть
  • VOLVO XC 70
    меня интересует когда этот Демонизм борьбы С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ ЗАКОНЧИТСЯ смотрю власти так понравилась роль Гитлера..что прям наиграться не могут....И что должно прекратить демонизацию абсурда от властей и так называемых ученых??? падение кометы на планету с размером в стадион, прилет инопланетян, атомная война, Явление Христа Народа???? что???!
  • wittmann1980
    Французы, Итальянцы, Голландцы уже порядком получали от всей этой фигни, скоро начнут переходить от мирных протестов к нормальным действиям, которые приведут их к возврату прав и свобод, следующий шаг будет - зачистка стран от исламских ублюдков, сидящих на пособиях и бесконечно рожающих будущих преступников. В противном случае - конец европейской цивилизации.
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